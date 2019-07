Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Wirkung von Alkohol und berauschenden Mitteln

Bad Langensalza (ots)

Im Bereich Bad Langensalza wurden mehrere Fahrzeugführer angehalten, die ihr Fahrzeug unter Alkoholeinwirkung oder unter Einwirkung berauschender Mittel führten. Am 19.07. wurde gegen 15:10 Uhr in Merxleben der 20-jährige Fahrer eines VW Golf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogenvortest war positiv auf Amphetamin, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Ebenso erging es dem 47-jährigen Fahrer eines Audi, der am 19.07.19 gegen 23:10 Uhr am Rasenmühlenweg in Bad Langensalza kontrolliert wurde. Bei ihm war nicht nur der Drogentest positiv, er war zudem auch alkoholisiert unterwegs.

Am Homburger Weg in Bad Langensalza wurde am 20.07.19 um 5:45 Uhr ein Pkw Opel kontrolliert. Gegen dessen 29-jährigen Fahrer besteht der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln, da hier der Drogentest positiv auf Cannabis reagierte. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er musste sein Fahrzeug stehen lassen.

