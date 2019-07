Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen (ots)

Am 20.07.2019 um 14 Uhr meldete sich die Fahrerin eines Pkw Renault Twingo bei der Polizei, weil sie beim Ausparken gegen die Rückseite eines Pkw Opel Karl gefahren war. Der Unfall ereignete sich in der Menteröder Straße in Mühlausen. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 EUR.

