LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Auf dem Kaufland-Parkplatz in Bad Langensalza nahmen die Beamten der Polizeistation am 20.07. um 12:15 Uhr einen Verkehrsunfall auf, nachdem der Fahrer eines Pkw Hyundai beim rückwärts Ausparken gegen einen Pkw Renault gefahren war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

