Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mühlhausen (ots)

Am 20.06.2019 gegen 14 Uhr kam es auf der L1016 zwischen Windeberg und Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Kurz vor Schröterode kam die 67-jährige Fahrerin eines Opel Corsa nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich. Angehörige der beiden Insassen fuhren in einem anderen Pkw hinter dem verunfallten Fahrzeug und konnten die Frau und ihren 11-jährigen Enkel sofort nach dem Unfall aus dem Fahrzeug bergen. Bei dem Unfall wurden die Fahrzeugführerin und ihr Enkel verletzt. Beide wurde mit dem Rettungswagen in das in das Krankenhaus nach Mühlhausen gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

