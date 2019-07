Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kyffhäuserland (ots)

Am Samstagnachmittag rutschte ein Radfahrer auf der B85 in Richtung Bad Frankenhausen in einer Rechtskurve weg und kollidierte mit einem Kradfahrer im Gegenverkehr. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

