Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrten unter Drogeneinfluss

Sondershausen (ots)

Am Freitagabend und Samstagabend wurden bei Verkehrskontrollen in Sondershausen zwei Fahrzeugführerinnen festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Beide Fahrzeugführer wurden einer Blutentnahme zugeführt. Eine Fahrzeugführerin war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell