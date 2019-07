Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Unfallort Leinefelde, B 247 Höhe TOOM Baumarkt. Unfallzeit: 20.07.2019, 04:00 Uhr

Der Fahrer eines Pkw VW Bora befuhr die B 247 aus Richtung Worbis kommend, in Fahrtichtung Kallmerode. Im Bereich der Ortsumfahrung Leinefelde, kurz nach der Einmündung TOOM-Baumarkt/EDEKA, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab . In der Nebenanlage fuhr er hinter der Schutzbeplankung auf ein Feld. Er stieß hierbei gegen einen Wegweiser Verkehrszeichen und kam auf dem Feld rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell