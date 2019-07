Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fundsache

Eichsfeld (ots)

Am 17.07.2019, wurde auf dem Spielplatz in der Warschauer Straße eine Geldbörse aufgefunden. Die Geldbörse mit Inhalt wurde bei der PI Eichsfeld abgegeben. Der Verlierer der die Geldbörse natürlich beschreiben muss, kann diese bei der Polizei in Heiligenstadt abholen.

