Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 19.07.2019, 18:45 Uhr wurde auf hiesiger Dienststelle in Heiligenstadt, 2 versuchte Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht. Im Tatzeitraum 11.07.2019 bis 12.07.2019 u. 18.07.2019 bis 19.07.2019, wurden durch unbekannte Täter auf einen Zufahrtsweg in der Kleingartenanlage "Pferdebach" in Heiligenstadt Schrauben und Nägel verteilt. Der Anzeigenerstatter vermutet, dass hiermit bezweckt wurde, Fahrzeuge bzw. deren Reifen zu beschädigen.

Sachbeschädigungen an 7 Fahrzeugen wurden am 19.07.2019, 19:30 Uhr in der Cranachstraße von Heiligenstadt aufgenommen. Unbekannte Täter beschädigten durch zerkratzen dieser, 7 Fahrzeuge. Der bezifferte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Tatzeitraum ist in den Abendstunden des 19.07.2019, um ca. 19:30 Uhr zu erkennen.

Hinweise bitte an die Polizei Heiligenstadt: 03606/6510

