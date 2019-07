Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierende Jugendliche

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 01:30 Uhr wurde bekannt, dass eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen randalierend durch Nordhausen zog. In der Sundhäuser Straße beobachtete ein Wachmann von einer benachbarten Firma wie die Gruppe mit einer Kiste Bier, fünf Verkehrszeichen und fünf Baustellenleuchten umherlief. Als die Beamten des Inspektionsdienstes wenig später eintrafen, hatte sich die Gruppe bereits unerkannt fußläufig in Richtung Petersberg entfernt. Die mitgeführte Bierkiste, Verkehrszeichen und Baustelllenleuchten ließen diese in der Sundhäuser Straße zurück. Die besagten Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Inspektionsdienst Nordhausen sucht nun Augenzeugen zum Tathergang sowie den Entwendungsort der Verkehrszeichen und Baustellenleuchten. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter Tel.: 03631 / 962124 entgegen.

