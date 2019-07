Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall bei Ilfeld

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen kurz nach fünf Uhr ereignete sich auf der L 2075 zwischen Ilfeld und Osterode ein Wildunfall. Ein Nissanfahrer befuhr die besagte L 2075, als ein Rehbock auf die Fahrbahn sprang. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeugführer eine Kollision nicht verhindern. Es entstand am Pkw Nissan ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Rehbock verstarb noch an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde beauftragt den Rehbock abzuholen.

