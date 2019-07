Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall in Ellrich Höhe Gärtnerei August - Unfallbeteiligter mit blauem Kleinwagen wird gesucht!

Nordhausen (ots)

Am Freitag gegen 12:20 Uhr ereignete sich in der Wernaer Straße in Ellrich ein Verkehrsunfall. Auf Höhe der dortigen Gärtnerei August kam einer Polofahrerin ein blauer Kleinwagen entgegen. Die Polofahrerin räumte ein, dass sie in der Engstelle zu weit links gefahren sei. So touchierten sich beide Außenspiegel. Es entstand Sachschaden. Da der Unfallort zu eng war, fuhr sie zunächst weiter, um ihr Fahrzeug zu wenden. Als sie wieder an der Unfallstelle ankam, war der Unfallgegener im blauen Kleinwagen nicht mehr am Unfallort.

Der Unfallgegner im blauen Kleinwagen sowie etwaige Augenzeugen mögen sich bitte bei dem Inspektionsdienst Nordhausen unter Tel. 03631/962124 melden.

