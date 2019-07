Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht unterwegs

Nordhausen (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes führten am Freitag diverse Verkehrskontrollen durch, wobei ein Schwerpunkt auf der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer lag. So wurde gegen Mittag des 19.07.2019 in der Halleschen Straße in Nordhausen ein 36-jährige Führer eines Pkw VW der Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer unter berauschenden Mitteln unterwegs war. Dies bestätigte ein entsprechender Drogenvortest. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Untersagug der Weiterfahrt. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz rechnen.

