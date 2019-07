Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Diebstahl im Tauchsportzentrum werden Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 10. Juli, zum Donnerstag, 11. Juni, kam es im Tauchsportzentrum Uthleber Weg zu einem Diebstahl von Tauchutensilien und Taucherkleidung im Wert von mindestens 1000 Euro. Die Utensilien befanden sich auf einem Campingplatz. Zu den gestohlenen Sachen gehörten neben zwei Taucheranzügen und Unterziehern auch eine Eisweste. Einige gestohlene Gegenstände konnten zwischenzeitlich in Tatortnähe, Heringer Weg, aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Mittwoch 22 Uhr und Donnerstag 3.15 Uhr, Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingplatzes beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden können. Haben sich in den Tagen vor dem Diebstahl im Tauchsportzentrum Personen aufgehalten, die sich für bestimmte Tauchausrüstungen oder Utensilien interessiert haben? Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell