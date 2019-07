Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zweiraddiebstähle gescheitert

Worbis (ots)

Beim Versuch, einen Simson Roller und eine Vollcross Maschine zu stehlen, scheiterten Diebe in der vergangenen Nacht kläglich. Der oder die Unbekannten verschafften sich gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle einer Spedition im Hausener Weg. Abgesehen hatten es der oder die Täter auf zwei Zweiräder. Da sie eine Vollcrossmaschine offenbar nicht starten konnten, ließen sie das Fahrzeug auf dem Firmengelände zurück. Mit dem Simson-Roller fuhren sie einige Meter. Dann war jedoch der Tank leer, sodass sie auch dieses Fahrzeug zurücklassen mussten. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Firmengelände aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

