Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Zeugen nach Unfall gesucht - Radfahrer schwerst verletzt

Clingen (ots)

Wie bereits am Donnerstagmorgen berichtet, ereignete sich am Mittwochabend bei Clingen im Kyffhäuserkreis ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Radfahrer, der auf der ehemaligen Verbindungsstraße zwischen Clingen und der B4 unterwegs war, wurde gegen 20.20 Uhr schwerst verletzt aufgefunden. Bislang unklar ist, ob der 33-Jährige allein gestürzt ist oder von einem Pkw erfasst wurde. Nach ersten Ermittlungen hat die Polizei nun neue Hinweise. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein silbergrauer Kleinwagen, der mit drei jüngeren Frauen besetzt gewesen sein soll. Das Fahrzeug soll sich während der Rettungsmaßnahmen ebenfalls vor Ort befunden haben. Da die Insassinnen als wichtige Zeuginnen in Betracht kommen, werden diese und weitere mögliche Zeugen dringend gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

