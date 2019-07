Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Roßleben (ots)

Der Fahrer eines VW befuhr am Donnerstag, gegen 9.40 Uhr, die Straße Am Schlifter. Der 77-Jährige beabsichtigte, an der Landstraße 1217 nach links auf diese aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der bereits auf der Landstraße unterwegs war. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell