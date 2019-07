Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer gestürzt

Büttstedt (ots)

Ein Radfahrer stürzte am Mittwoch, gegen 17.50 Uhr, in der Hauptstraße in Büttstedt. Ein Notarzt wurde angefordert, da der 76-jährige Radfahrer nach dem Sturz bewusstlos war. Er kam ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge führten gesundheitliche Probleme zum Unfall.

