Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Küche

Bad Langensalza (ots)

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Grabenweg kam es am Mittwoch, gegen 21.20 Uhr, zum Brand in einer Küche. Offenbar bereiteten sich die drei Bewohner gerade Abendessen zu, wobei es in einer Pfanne zu einem Fettbrand kam, den sie nicht gleich bemerkten. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten. Verletzt wurde niemand. In der Küche entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

