Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennender Teppich

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der vergangenen Nacht mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Rheda-Wiedenbrücker-Straße ausrücken. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stand gegen 2.15 Uhr ein auf dem Wäscheständer hängender Teppich in Flammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass der Teppich in Brand gesteckt wurde. Wer hat etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell