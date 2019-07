Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfall gesucht - Radfahrer schwerst verletzt

Clingen (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich im Kyffhäuserkreis ein schwerer Unfall, dessen Hergang derzeit noch unklar ist. Ein Radfahrer wurde gegen 20.20 Uhr mit schwersten Verletzungen durch seine Angehörigen aufgefunden. Der 33-Jährige war auf der ehemaligen Verbindungsstraße zwischen Clingen und der B4, der sogenannten weißen Wand, unterwegs. Ob der Radfahrer allein gestürzt ist oder womöglich von einem Pkw erfasst wurde, der im Anschluss flüchtete, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 03632/6610.

