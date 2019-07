Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrugsversuche erfolglos

Dingelstädt (ots)

Erneut waren Betrüger im Eichsfeld unterwegs, um gebrauchte Gegenstände und Bestecke an den Mann zu bringen. In Oberorschel wurden einem Anwohner von einem ca. 45-jährigen Mann und einem Jugendlichen am Mittwochvormittag derartige Angebote unterbreitet. Der Anwohner reagierte richtig. Er hatte von dieser Betrugsmasche am Morgen in der Zeitung gelesen und informierte die Polizei. Wenige Minuten später erreichte ein Anruf aus dem Bereich Dingelstädt die Polizei. Auch dort war ein Mann, hier ca. 50 Jahre, unterwegs, und bot einem Anwohner gebrauchte Gegenstände und Bestecke an. In beiden Fällen waren die Männer mit Fahrzeugen unterwegs, an denen niederländische Kennzeichen angebracht waren. Trotz sofort eingeleiteter Suche nach den Fahrzeugen, konnten diese nicht entdeckt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt nochmals davor, sich auf derartige Angebote einzulassen.

