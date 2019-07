Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizist durch Radfahrer verletzt

Nordhausen (ots)

Bei einem Einsatz wurde ein Polizist am Dienstagabend, gegen 22.40 Uhr, in Nordhausen verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten beabsichtigten einen Radfahrer zu kontrollieren. Der junge Mann versuchte, der Kontrolle zu entgehen und flüchtete. In der Landgrabenstraße konnte der flüchtige Radler schließlich gestellt werden. Der 19-Jährige wehrte sich massiv, sodass er einen der Beamten an den Händen verletzte. Es stellte sich heraus, dass der Mann Drogen bei sich hatte und auch unter Drogeneinfluss stand. Im Rahmen der Verfolgung rollte der Streifenwagen gegen eine Hauswand. Der junge Radfahrer wird sich nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

