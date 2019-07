Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Ausbremsmanöver

Mühlhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Ausbremsmanöver bzw. einem zu dichten Auffahren zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in Mühlhausen. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 8. Juli, zwischen 8.40 Uhr und 8.50 Uhr in der Wendewehrstraße. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelte es sich vermutlich um eine weiße Mercedes E-Klasse und einen roten Mazda 2. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrweise der beteiligten Autofahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich von Montag bis Freitag bei der Pressestelle der Polizei in Nordhausen unter der 03631/961503 oder unter der 03631/961812 zu melden.

