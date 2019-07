Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Landratsamt, wer erkennt den Fahrradfahrer?

Nordhausen (ots)

Er steht im Verdacht aus dem Bürogebäude des Landratsamtes in der Behringstraße in der Nacht von Donnerstag, 18. April, zum Freitag, 19. April, mehrere Stempel, ein Digitalradio und einen Dokumentendrucker gestohlen zu haben. Wie der Mann in das Bürogebäude gelangte, ist noch unklar. Fest steht aber, dass sich der Unbekannte mindestens einmal in der Tiefgarage aufgehalten haben muss. Wer erkennt den Mann auf den abgebildeten Überwachungsbildern? Wem ist der Rucksack bekannt bzw. wer kann Angaben zu dessen Herkunft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

