Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sattelzug kollidiert mit Transporter - die Polizei sucht Zeugen

Hohenstein (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am Mittwoch, 26. Juni, bei Hohenstein. Zwischen Mackenrode und Limlingerode musste gegen 16.10 Uhr ein Sattelzug vor einer Kurve zurücksetzen, um einem entgegenkommenden Lkw die Durchfahrt zu gewähren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedestransporter, der sich hinter dem zurücksetzenden Sattelzug befand. Nach Aussagen der beiden Unfallbeteiligten, waren zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen am Unfallort, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben müssten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

