Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Makabrer Scherz auf dem Possen - die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Einen üblen Scherz erlaubten sich Unbekannte am Mittwoch, 26. Juni, auf dem Gelände des Freizeit- und Erholungsparks Possen. Zwischen 18.20 Uhr und 18.50 Uhr hievten sie ein BVB Fanmobil vom Parkplatz des Parks und stellten es zwischen zwei Bäumen ab. Dabei wurde das Auto beschädigt. Die Polizei in Sondershausen sucht nun Zeugen, die die Aktion beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern machen können. Aussagen nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

