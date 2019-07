Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bewohnerin von Einbrechern geweckt

Mühlhausen (ots)

Mindestens acht Keller eines Mehrfamilienhauses in der Margaretenstraße wurden am frühen Dienstagmorgen von Dieben heimgesucht. Eine Bewohnerin war gegen 5 Uhr wach geworden und bemerkte die zwei Einbrecher. Sie informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren die Unbekannten schon geflüchtet. Ob und was sie aus den Kellern erbeuteten, muss nun geklärt werden.

