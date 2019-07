Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer gegen Leitplanke geprallt

Badra (ots)

Am Montag kam ein Motorradfahrer im Kyffhäuserkreis nach einem Unfall verletzt ins Krankenhaus. Der 62-Jährige war gegen 17.20 Uhr auf der Landstraße 1040 von Badra in Richtung Kelbra unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell