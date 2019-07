Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe in Fahrradabstellraum

Sondershausen (ots)

Am Montagmorgen wurde bekannt, dass der Fahrradabstellraum in einer Tiefgarage in der Hermann-Danz-Straße von Dieben heimgesucht wurde. Der oder die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Ob und wie viele Fahrräder gestohlen wurden, muss nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

