Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken und mit Plattfuß auf Bleicheröder Straßen unterwegs

Bleicherode (ots)

Am 13.07.2019 wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes nach Bleicherode beordert. Kurz vor 13:00 Uhr wurde durch aufmerksame Bürger in der dortigen Lindenstraße beobachtet, wie ein Pkw Ford über einen Bordstein fuhr, was zu einem luftleeren Reifen führte.

Die Beamten konnten in der Folge feststellen, dass die 55-jährige Fahrzeugführerin trotz dieses Fahrzeugmangels beschloss, ihre Fahrt in Richtung Lipprechterode fortzusetzen. Das Fahrzeug wurde an geeigneter Stelle der Anhaltung unterzogen und den Beamten schlug starker Atemalkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum entgegen. Der Vortest ergab den Wert von 1,51 Promille.

Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und im HELIOS Klinikum Bleicherode durchgeführt. Gegen die Fahrzeugführerin, deren Führerschein sichergestellt wurde, ist ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet worden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell