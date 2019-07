Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt

Nordhausen (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes führten am Wochenende auch diverse Verkehrskontrollen durch, wobei ein Schwerpunkt auf der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer lag.

So wurde am Morgen des 14.07.2019 in Nordhausen / Darrweg der 44-jährige Führer eines Pkw Mercedes der Kontrolle unterzogen, wobei Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest am Kontrollort ergab den Wert von 0,62 Promille. Dieser Wert wurde durch einen gerichtsverwertbaren Folgetest auf der Dienststelle bestätigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell