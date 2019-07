Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rad ab

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14.07.2019 begaben sich bislang unbekannte Täter in der Ortslage Nordhausen zur Straße Am Gesundbrunnen. Von einem dort abgeparkten Pkw Ford wurde das komplette rechte Vorderrad abmontiert und entwendet. Der Fahrzeughalter fand seinen Pkw am Morgen auf einen Stein aufgebockt vor und beziffert den Beuteschaden auf 140,- Euro.

Auch in diesem Fall sind sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei erbeten.

