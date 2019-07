Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebischer Radfahrer

Nordhausen (ots)

Am Morgen des 13.07.2019 wurde in Nordhausen / Martin-Niemöller-Straße eine 33-jährige Frau bestohlen. Diese war gegen 7:45 Uhr zu Fuß unterwegs und trug einen bordeauxroten "DEICHMANN"-Beutel bei sich. Dieser wurde ihr plötzlich durch einen vorbeifahrenden Radfahrer entrissen. Dieser konnte den Vorteil des Überraschungsmoments nutzen, um mit dem Beutegut (in dem Beutel befanden sich ein T-Shirt, eine gefüllte Brotbüchse sowie ein Schlüssel) in Richtung Stadtpark zu entfleuchen.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, jugendlich, ca. 180 cm, schlank. Zur Tatzeit mit grauem Kapuzenpullover und schwarzer Jogginghose bekleidet. Er führte ein Mountainbike ohne Beleuchtung. Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell