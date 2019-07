Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mobiltelefone aus Gesäßtaschen entwendet

Nordhausen (ots)

Dem Inspektionsdienst Nordhausen wurden am Wochenende diverse Straftaten zur Anzeige gebracht. Unter anderem waren bislang unbekannte Täter zwei mal erfolgreich beim Diebstahl von Mobiltelefonen aus den Gesäßtaschen der jeweiligen Eigentümer : So wurde am 12.07.19 gegen 22:50 Uhr einer 20-jährigen Passantin in Nordhausen / Bochumer Straße durch einen vorbeifahrenden Radfahrer ihr Handy "Samsung Galaxy S 9" (goldfarben, Display beschädigt) aus der Gesäßtasche gezogen. Der Radfahrer, welcher als ca. 25 Jahre alter mitteleuropäischer athletischer Typ mit längeren dunklen Haaren und mitgeführtem Rucksack beschrieben wurde und eine graue Jacke ohne Kapuze trug, nutzte in der Folge seinen Mobilitätsvorteil, um in Richtung Grenzstraße / Northeimer Straße den Tatort eiligst zu verlassen. Der Wert des Beutegutes wurde auf ca. 400,- Euro beziffert.

Bereits am 12.07.19 gegen 10:30 Uhr ereilte eine 22-jährige Frau ein gleich gelagertes Schicksal. Diese hielt sich in Nordhausen / Neustadtstraße am NETTO-Markt auf und trug dabei ihr Handy "Samsung Galaxy S 5 neo" in der Gesäßtasche bei sich. Der Diebstahl desselben in einem für den unbekannten Täter offenbar günstigen Zugriffsmoment hat die Geschädigte zunächst gar nicht bemerkt, sondern erst kurze Zeit später das offensichtliche Fehlen des Mobiltelefons in ihrer Hose. Der Beuteschaden ist ähnlich hoch zu bewerten wie beim Handydiebstahl in der Bochumer Straße. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Nordhäuser Polizei auch hier gern entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell