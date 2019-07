Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aspaltfieber 2019 in Obermehler

Nordhausen (ots)

Vom 11.-14.07.2019 fand das alljährliche "BMW Syndikat Treffen", als größtes seiner Art, auf dem Flugplatz in Obermehler statt. Dabei fanden die ersten Anreisen bereits am Dienstag den 09.07.2019 statt. Seinen Höhepunkt fand das Treffen dann in den Abend- und Nachtstunden des 12.07./13.07.2019. Polizeilich wurde die Veranstaltung verstärkt ab Freitag, den 12.07.19, begleitet. Hierbei kamen für Anreisekontrollen, auch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz. Dabei konnten alleine 38 Verkehrsverstöße, mit 15 Stilllegungen in Folge von fehlenden Betriebserlaubnissen festgestellt werden. Ein nächster Schwerpunkt ergab sich auf dem Festplatz selbst, durch die Vielzahl der angereisten Teilnehmer. Von Seiten des Veranstalters wurde in diesem Zusammenhang von über 13000 Besuchern gesprochen. Durch den Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln befördert, kam es auch zu diversen Polizeieinsätzen, obwohl das Wetter die Gemüter eher beruhigte. Hierbei mussten 5 Unfälle, im nicht öffentlichen Verkehrsraum, jeweils mit Personenschäden aufgenommen werden. Ferner insgesamt 8 Anzeigen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung sowie 2 Sexualdelikte, bei denen jeweils wegen mutmaßlicher Vergewaltigung ermittelt wird. Besonders einsatzempfindlich war Samstagnacht ein Sachverhalt, bei dem rivalisierende Personengruppen, 3 Mitarbeiter der Security mit Pfefferspray angegriffen haben sollten. Dies geschah angeblich, nachdem sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Hundert Personen anbahnte. Hierzu ermittlet die Polizei jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Dennoch muss auf Grund der Größenordnung der Veranstaltung, von einem überwiegend friedlichen Verlauf gesprochen werden!

