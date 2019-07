Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Sondershausen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Wildschwein und einem Pkw Peugeot kam es am Freitag den 12.07.2019 gegen zirka 19:10 Uhr auf der L2290 von Hachelbich kommend in Richtung L1034 (OL Berka). Der Fahrer des Pkw konnte dem von rechts kommenden Tier nicht rechtzeitig ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Am Pkw kam es zu einem Sachschaden in Höhe von zirka 600,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt, dass Schwarzwild verschwand im angrenzenden Feld.

