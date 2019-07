Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus im Park Hohenrode

Nordhausen (ots)

Vandalen hausten in der Nacht von Montag, 8. Juli zum Dienstag, 9. Juli im Park Hohenrode. Sämtliche Neuanpflanzungen der letzten Jahre wurden ganz oder teilweise herausgerissen und abgesägt. Ein Zaun traten die oder der Vandale um. Betroffen sind neben Blaufichten, auch Serbische Fichten und Eiben. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat das Tatgeschehen beobachtet? Wem sind Personen im Park Hohenrode aufgefallen, die mit den Beschädigungen in Verbindung gebracht werden können? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

