Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit Personenschaden

Sondershausen (ots)

Am Freitag den 12.07.2019 gegen 12:10 Uhr kam es zu einem Unfall mit Personenschaden in Sondershausen an der Auffahrt Bebra zur B4 in Fahrtrichtung Oberspier. An dem hier zur Zeit wegen einer Baustelle befindlichen Stoppschild, hielt der Fahrer eines Pkw Ford C-Max ordnungsgemäß an. Dies bemerkte der Fahrer eines nachfolgenden Pkw Ford Ranger zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Bei diesem Auffahrunfall wurde die Beifahrerin des Pkw Ford C-Max leicht verletzt und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus Sondershausen verbracht. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000,00 Euro.

