Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Unfall

Nordhausen (ots)

Zwei Menschen, darunter ein 7-jähriges Kind, wurden bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Nordhausen leicht verletzt. Eine 37-jährige Autofahrerin war mit ihrem Skoda im Petriblick aus Richtung Gartenanlage kommend, unterwegs. An der Kreuzung zur Straße der Einheit kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai. Eine 52-jährige Insassin im Hyundai und das Kind im Hyundai mussten medizinisch versorgt werden.

