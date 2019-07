Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Bad Langensalza (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin kam am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Thamsbrücker Straße verletzt ins Krankenhaus. Die Frau war zuvor mit ihrem Renault Twingo unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Goethestraße nach links abbiegen. Sie stoppte ihr Auto. Der dahinter fahrende 19-jährige Autofahrer kam mit seinem Citroen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Twingo auf. Er blieb unverletzt, die Frau erlitt einen Schock.

