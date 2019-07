Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feld stoppt Autofahrt

Mörbach (ots)

Zwischen Wipperdorf und Nohra krachte es am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr. Ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Coburg hatte am Abzweig Mörbach in einer Kurve die Kontrolle über seinen Opel Astra verloren. Er rammte einen Leitpfosten und ein Hinweisschild, bevor ein Feld das Auto stoppte. Der Astra musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell