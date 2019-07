Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch in Agentur für Arbeit gesucht

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Montag, 10. Juni, zum Dienstag 11. Juni, drangen Unbekannte in mehrere Büros der Agentur für Arbeit in der Uferstraße ein. Sie erbeuteten mehrere Flachbildschirme. (Pressemeldung vom 11. Juni). Nun sucht die Polizei Zeugen, denen in der Nacht Personen im Bereich der Uferstraße aufgefallen sind, die Bildschirme bei sich hatten. Wo sind plötzlich Flachbildschirme aufgetaucht? Wer brüstet sich möglicherweise mit der Tat? Ermittlungen zufolge, muss es sich um mindestens drei Einbrecher handeln. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

