Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer vermisst sein Pedelec?

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend, 11. Juni, stellten Polizisten im Zusammenhang mit einem Einbruch in den Baumarkt Hallesche Straße, zwei Pedelecs in einem Mustergartenhaus sicher. Beide Räder wurden von den bislang unbekannten Tatverdächtigen zurückgelassen und waren gestohlen. Ein Pedelec konnte an seinen Besitzer bereits wieder übergeben werden. Nun sucht die Polizei noch den Eigentümer des zweiten Rades. Es handelt sich um ein Pedelec Cube Freestyle extreme in schwarz. Wer sein Rad erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder direkt im Darrweg 42 zu melden. Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich.

