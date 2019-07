Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Brand verletzt

Kammerforst (ots)

Am Mittwoch geriet kurz vor 17 Uhr in der Kleinen Gasse ein Unterstand in Brand. Der Versuch des Besitzers, das Wohnmobil, das sich unter dem Unterstand befand, zu retten, scheiterte. Es brannte vollständig aus. Der 76-Jährige kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Fassade einer benachbarten Scheune wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

