Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrfehler führt zu Irrfahrt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine Mauer stoppte die Fahrt eines Skodas am Mittwochvormittag am Stadion. Der 77-jährige Fahrer hatte in seinem Automatikauto Gas und Bremse verwechselt und war so gegen die Mauer gefahren. Er hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Die Feuerwehr musste die ausgelaufenen Flüssigkeiten binden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell