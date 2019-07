Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bei einem Unfall am frühen Dienstagnachmittag auf der Nordhäuser Straße wurde eine Frau schwer verletzt. Die 61-Jährige war mit ihrem Renault in Richtung Leinefelde unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie frontal mit einem Dacia zusammen. Dessen 60-jähriger Fahrer und sein 69-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

