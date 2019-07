Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gerstenfelder in Brand

Kirchengel (ots)

Ca. 150 bis 200 qm Gerstenfeld standen am Dienstagabend, unweit des Windparkes, in Flammen. Kurz vor Mitternacht waren die Rettungskräfte alarmiert worden. Diese hatten die Flammen schnell gelöscht. Ermittlungen zufolge muss das Feuer gelegt worden sein. Bereits am Donnerstag, 4. Juli, stand ein Feld bei Kirchengel in Flammen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Felder aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

