Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungshubschrauber nach Fenstersturz im Einsatz

Bad Langensalza (ots)

Nach einem Sturz aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss eines Hotels in Bad Langensalza musste eine Frau schwer verletzt am Mittwoch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Gegen 5.30 Uhr waren die Rettungskräfte über den Sturz informiert worden. Zu den Umständen des Sturzes ermittelt die Polizei. Die 79-Jährige aus Sachsen-Anhalt hielt sich mit Angehörigen in dem Hotel auf.

