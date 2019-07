Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauzaun gewaltsam geöffnet

Bleicherode (ots)

Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Baustelle am Sportplatz der Schule in der Löwentorstraße verschafft hatten. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Diebe nichts. Am Bauzaun entstand geringer Sachschaden.

